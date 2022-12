Lady Di Maria risponde a Rami: "Angel può insegnarti molte cose"

Argentina-Francia, finale dei Mondiali di Qatar 2022, si è conclusa sul campo ma non sui social. Sì, perché dopo il successo dell'Albiceleste, tornata sul tetto del mondo a 36 anni di distanza dall'ultima volta, sul web si continua a discutere. A Adil Rami, ex difensore del Milan che con i transalpini ha trionfato nella spedizione di Russia 2018 e che ora milita nel Troyes, ad esempio, non è affatto andata già l'esultanza sfrenata di Emiliano Martinez: "La più grande m****a del calcio", ha commentato sui social. In difesa del Dibu è prontamente arrivato il connazionale Angel Di Maria. Il Fideo, autore del gol del momentaneo 2-0 in finale, ha replicato così: "Dibu è il miglior portiere del mondo, vai a piangere da un'altra parte".