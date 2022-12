Rabiot è rientrato: il piano della Juventus e quello di mamma Veronique

Il futuro di Rabiot e di McKennie

Quindi, riecco Rabiot, il giocatore al quale Allegri non rinuncerebbe mai. Eppure, il suo futuro resta sospeso nel limbo. Il contratto, oneroso per il club, va a scadenza a giugno. Max non vuole liberarsene, men che meno a gennaio. Tra mamma Veronique e la società ci sono stati dei contatti, ma il piano di famiglia sembra quello di andare alla scadenza naturale del rapporto per poi valutare le offerte della Premier, campionato che intriga Adrien, anche per elevare l'ingaggio dai 7 attuali ai 10 prospettati. Restano poche possibilità di un rinnovo in bianconero: d'altronde, anche dal Psg Rabiot era andato via a parametro zero. Certo, però, che se arrivassero offerte in questi giorni... La Juve non chiude le porte, se si può monetizzare... Anche Weston McKennie resta un nome spendibile sul mercato. Dipenderà ovviamente dalle cifre in ballo. Miretti, Fagioli, Iling e via discorrendo: è questa la base della Juve che verrà.