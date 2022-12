Juventus, Pogba e la risposta social alla polemica: "Ecco come scio" VIDEO

Paul Pogba doveva essere la ciliegina sulla torta di una Juventus profondamente rivoluzionata nel calciomercato estivo. Il centrocampista francese, però, si è infortunato nel ritiro precampionato e i problemi muscolari non gli hanno dato tregua. Il suo rientro è stato più volte posticipato e ancora deve avvenire l'esordio in gare ufficiali. I tifosi, che hanno acclamato con grande gioia il suo ritorno a Torino, pian piano si stanno spazientendo. Il Polpo, lontano dal rettangolo verde da ormai diversi mesi, fuori dal campo continuare a divertirsi e in questi giorni si è regalato un momento di relax sulla neve.

Juventus, Pogba si diverte sulla neve e fa finta di sciare

Le immagini postate sui social hanno mandato su tutte le furie i tifosi della Vecchia Signora che nei commenti lo hanno invitato a lavorare per rientrare quanto prima anziché passare i pomeriggi sulla neve a sciare. Esortazioni che sono toccate anche al compagno di squadra Juan Cuadrado, finito nel mirino dei supporters bianconeri per lo stesso motivo. Pogba, però, non ha badato alle critiche e, sempre su Instagram, non ha esitato a caricare un video mentre fa finta di sciare. Tutto sorridente, il centrocampista francese, "danza" sulla neve. L'augurio dei fan della Juventus, però, è che presto possa tornare a calcare i campi da calcio anziché le piste da sci e replicare il balletto a un suo gol. L'attesa è stata troppo lunga, i tifosi non possono più aspettare.

