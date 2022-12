Juventus-Standard Liegi: la probabile formazione di Allegri

La Juventus si prepara ad affrontare lo Standard Liegi nell'ultima amichevole prima della ripresa della Serie A, che vedrà i bianconeri scendere in campo in casa della Cremonese mercoledì 4 gennaio. Segnali incoraggianti per Allegri che nelle ultime due uscite ha conquistato due vittorie contro l'Arsenal (2-0) e il Rijeka(1-0). Contro la squadra belga il tecnico bianconero dovrebbe puntare sul solito 352 con il rientro di Bremer e la conferma di Barbieri a centrocampo e Milik davanti.