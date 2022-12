Diretta Juve-Standard Liegi ore 14.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Dopo i successi contro Arsenal e Rijeka, la Juventus si prepara per l'ultimo test mach invernale prima della ripresa del campionato. Dopo 47 giorni la formazione di Max Allegri riabbraccia i suoi tifosi allo stadio in una importante amichevole che proietterà Bonucci e compagni verso il prossimo 4 gennaio quando si tornerà a fare sul serio contro la Cremonese. In attesa di rivedere gli argentini campioni del mondo Di Maria e Paredes, il tecnico bianconero inizia a pensare alle soluzioni di formazione sperando di poter riavere presto anche Paul Pogba. Intanto si gode il ritorno di Chiesa, vero e proprio uomo simbolo della voglia di rinascita di una Juventus pronta a premere sull’acceleratore nell’anno nuovo.

Juve-Standard Liegi: diretta tv e streaming

Juventus-Standard Liegi, test amichevole in programma alle ore 14.30 all'Allianz Stadium di Torino, sarà visibile in diretta su SkySport e Dazn. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go.

Juve-Standard Liegi: le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo; Barbieri, Mckennie, Locatelli, Fagioli, Kostic; Milik, Kean. All. Allegri

STANDARD LIEGI (3-4-3): Bodard; Dussenne, Laifis, Bokadi; Fossey, Raskin, Alzate, Donnum; Balikwisha, Perica, Zinckernagel. All. Deila.