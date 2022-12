Di Maria e Paredes con Messi, a Rosario la festa continua

I festeggiamenti per la Coppa del Mondo vinta dall'Argentina non sembrano essere ancora finiti. Lionel Messi, dopo aver fatto la storia in Qatar, ha deciso di dare una festa nella sua città natale, Rosario, per chiudere il 2022 nel migliore dei modi. Alla celebrazione sono stati invitati i suoi migliori amici, la sua famiglia e vari compagni di squadra per un totale di circa 200 persone. Tra i presenti, oltre ad Aguero e Mascherano, anche gli juventini Angel Di Maria e Leandro Paredes, attesi dai compagni di squadra alla Continassa lunedì 2 gennaio due giorni prima del match di Serie A in casa della Cremonese.