Juventus, Szczesny ko con lo Standard: entra Perin

TORINO - Brutte notizie in casa Juventus . Durante l' amichevole dell'Allianz Stadium contro lo Standard Liegi , infatti, Szczesny è stato costretto a lasciare il campo alla fine della prima frazione di gioco per un infortunio lasciando il posto tra i pali a Perin . Per l'estremo difensore polacco problema al collo che verrà valutato nelle prossime ore. Accusato il fastidio a metà del primo tempo, non si è attenuato e Allegri ha deciso di chiamarlo fuori per non rischiare un infortunio più grave.

Juventus, infortunio per Szczesny nel match contro lo Standard Liegi

Un ko pesante per Allegri che, in base agli esami, potrebbero estrometterlo in vista del match contro la Cremonese in programma mercoledì 4 gennaio alle 18.30. Per l'estremo difensore polacco non si tratta del primo problema stagionale. L'ex Roma, infatti, ha già saltato diverse partite: l'infortunio agli adduttori gli fece perdere le prime due gare di campionato contro Sassuolo e Sampdoria, mentre qualche settimana dopo è rimasto ai box per una distorsione alla caviglia.