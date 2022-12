Juventus, Soulé: "Felice per il primo gol, ora lo voglio in Serie A"

TORINO - Con freddezza e precisione ha spedito il pallone alle spalle di Henkinet, che pur intuendo la traiettoria non è riuscito a intercettare. Così, dagli undici metri, Matias Soulé è riuscito a segnare la rete dell'1-1 che ha permesso alla Juventus di Allegri di uscire imbattuta dal match amichevole all'Allianz Stadium contro lo Standard Liegi. Al termine della gara l'argentino ha parlato ai microfoni di SkySport per commentare la prestazione e il suo primo gol in bianconero: "Sono contento del mio primo gol in prima squadra, anche se in amichevole. Spero arrivi presto anche quello in Serie A".