Juve, che ragazzi! Da Fagioli a Soulé fino a Huijsen: le note liete

Fagioli e Soulé, ispirazione Juve

Decisamente altra musica nella ripresa, con Fagioli direttore d'una giovane orchestra e un ispiratissimo Soulé negli ultimi trenta metri. Sua la rete dell'1-1 dal dischetto, su calcio di rigore procurato da Compagnon. La Juventus composta in larga parte da ragazzi della Next Gen e anche dell'Under 19, come nel caso del centrale Huijsen, classe 2005, ha un altro piglio e insiste fino alla fine alla ricerca del successo. Che non arriva, anche per via del primo gol incassato – tra gare ufficiali e non – dopo tantissimo tempo. Ma la Juventus dei ragazzi, se non altro, offre ad Allegri qualche motivo in più per sorridere sulla strada del ritorno in campo ufficiale, quando non sarà possibile sbagliare. Pena mandare in archivio i progetti di rimonta prima ancora che il 2023 sia entrato nel vivo.