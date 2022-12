Allegri: Di Maria e Paredes, i rientri e Rabiot VIDEO

Dopo il pareggio della Juventus per 1-1 contro lo Standard Liegi Massimiliano Allegri ha parlato delle sue sensazioni in vista della ripresa della Serie A che vedrà i bianconeri affrontare la Cremonese in trasferta mercoledì 4 gennaio, e non solo. Uno degli argomenti trattati dall'allenatore della Vecchia Signora è la situazione degli argentini Angel Di Maria e Leandro Paredes, che ancora devono tornare in gruppo dopo il Mondiale vinto con l'Argentina: "Eravamo rimasti d'accordo che loro sarebbero rientrati l'1 gennaio visti i viaggi che dovevano fare. Rabiot era qui, nelle vicinanze di Torino, e quindi è tornato prima. È tutto nella norma".