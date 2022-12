Pogba in panchina a Juve-Standard, Chiesa lo prende in giro: "Arrivi tu e..." VIDEO

Nell'amichevole contro lo Standard Liegi, oltre alla Juve scesa in campo, era presente anche la "squadra" degli infortunati che ha assistito alla partita direttamente dalla panchina. Agli indisponibili Pogba, Chiesa, Vlahovic e Cuadrado si è aggiunto Rabiot che però non ha preso parte all'amichevole solo perché è rientrato a Torino da qualche giorno. In un video girato da un tifoso e diventato subito virale sul web, i giocatori sono stati ripresi mentre si accomodano in panchina. A molti sostenitori bianconeri però non è sfuggito un dettaglio, o meglio una frase che Chiesa ha rivolto all'indirizzo di Pogba. Il centrocampista francese è arrivato più tardi rispetto agli altri e proprio in quel momento lo Standard Liegi è passato in vantaggio: la strana casualità ha scatenato l'ironia di Chiesa che si è rivolto verso il numero 10 e ridendo gli ha detto: "Oh sei arrivato tu e abbiamo preso gol". Il siparietto tra l'esterno azzurro e il francese ha fatto scoppiare a ridere anche Dusan Vlahovic che era seduto proprio vicino a Paul.