Alex Sandro e il cappellino negato ai tifosi: "Fa freddo" VIDEO

TORINO - Capodanno di lavoro in casa Juvenus, impegnata mercoledì 4 gennaio allo Zini di Cremona per la ripresa del campionato. Nonostante la notte di festa per festeggiare l'arrivo del 2023, i calciatori bianconeri si sono ritrovati alla Continassa per proseguire la propria preparazione in vista del rush finale di stagione, con la squadra di Allegri impegnata - oltre che in Serie A - anche in Coppa Italia ed Europa League. Proprio al Jtc, al termine dell'allenamento odierno, è andato in scena un simpatico siparietto con protagonista Alex Sandro.