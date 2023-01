Juve-Di Maria, al via l'atto secondo: quando rientra e il futuro

Angel Di Maria c’è. Dopo 50 giorni di Argentina, tra Nazionale e il suo Paese dove ha potuto godersi l’apoteosi con i connazionali per il trionfo della Coppa del mondo, il Fideo è di nuovo a Torino. E ora il tifo bianconero dopo averlo ammirato nella finalissima con la Francia, in cui si è distinto nella prima parte del match procurandosi un rigore e segnando un gol, si aspetta che prenda la Juventus per mano. Deficitario, al momento, il suo rendimento sotto la Mole per via di infortuni e un paio di giornate di squalifica rimediate per un gesto di reazione in quel di Monza. Le ultime apparizioni in bianconero raccontano, nelle ultime tre partite giocate dalla Juventus, di nove minuti con l’Inter, ventuno con il Verona e ventotto con la Lazio. Poi di corsa a raggiungere i compagni allenati dal commissario tecnico Scaloni per l’esperienza in Qatar, destinata a restare per sempre nella storia. Da questa mattina, dopo il rientro sotto la Mole Antonelliana, Il Fideo e Paredes tornano a lavorare alla Continassa ed è probabile che per i primi giorni seguano un percorso di allenamento differenziato anche se in effetti non possono certo essere state le brevi vacanze post-trionfo a minare la loro condizione fisica.