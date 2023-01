Paredes e Di Maria ai tifosi: "Forza Juve, siamo tornati: Vamos!"

Paredes e Di Maria, i tifosi vogliono la risposta in campo

I due argentini sono finiti sotto le critiche dei tifosi bianconeri che li hanno accusati di scarso impegno sia per arrivare in forma al Mondiale, spendendosi poco per i colori del loro nuovo club, sia per il rientro a Torino più tardi di qualsiasi altro giocatore argentino oltre Messi. La sfiducia del popolo bianconero è chiara anche nei commenti sotto al video dei due argentini dove viene chiesto di dimostrare in campo il loro valore: "Giocate come ai mondiali grazie" passando per i più sarcastici "Sono stati carini a mandare un messaggio allo staff del JMedical" o "Toh chi si rivede, vi ricordate di avere una squadra, è già qualcosa dai".