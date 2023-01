Juve, manca solo Pogba: l'indizio social del polpo che si fa leone

È tempo di rientri in casa Juventus. Dopo Di Maria e Paredes, che si sono aggregati oggi svolgendo il primo allenamento con la squadra, Max Allegri aspetta anche Paul Pogba. Per il centrocampista francese, che non ha ancora esordito da quando è tornato alla Juventus, manca poco: nel post partita della sfida contro lo Standard Liegi, l'allenatore bianconero ha detto che Paul non ha più fastidio al ginocchio. Il numero 10 della Juve prosegue con il lavoro differenziato, in attesa di rientrare in gruppo e conquistare la prima convocazione stagione.