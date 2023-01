I deliri degli antijuventini anche nel basket: La Giornata Tipo e il caso Juve Caserta

Nelle scorse ore sui social è diventata virale la foto di un tifoso della Juve Caserta che durante i festeggiamenti del capodanno a Tokyo, mentre tutto il resto della folla aveva gli occhi puntati sulla strada per la parata, si è voltato di spalle per mostrare la sciarpa della propria squadra di basket. Uno scatto postato su Facebook dalla pagina La Giornata Tipo che commenta: "Tokyo. Capodanno. Diretta in mondovisione. Tutti con gli occhi verso la strada per la parata. Tranne uno. Uno che se ne sbatte dei festeggiamenti. Uno che deve mandare un messaggio importante a tutto il pianeta. Perché le squadre possono anche non essere più ai vertici, ma la passione non tramonta mai. Abbiamo già l'eroe del 2023".