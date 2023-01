Juventus, Allegri sul rientro di Pogba e sulle condizioni di Chiesa

"Domani ripartiamo dopo 52 giorni di stop e lo facciamo con una partita complicata. Nelle ultime due gare in casa la Cremonese non ha subito gol, col Napoli ha fatto una partita tosta ed è aggressiva. Dovremo avere grande umiltà". Lo ha dichiarato Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Cremonese-Juventus alla ripresa del campionato di Serie A dopo la pausa per il Mondiale. Su Pogba: "Pogba sta correndo e il ginocchio non gli crea fastidio. Se procede così nel giro di 15-20 giorni può essere con la squadra, ma tutto dipende dall'evoluzione".