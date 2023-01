“Juve, Fagioli top e a Miretti dico: impara da Rabiot. Scudetto? Con la Lazio ero a -9”

Dario Marcolin, ex calciatore cresciuto nel settore giovanile della Cremonese, oggi stimato opinionista tv, commenta l’imminente sfida dei grigiorossi contro la Juventus: «La Cremonese è una squadra che ti impegna. Non puoi sottovalutarla, altrimenti ti tirano il collo. I bianconeri stavano vivendo un ottimo periodo, forse per loro questi più di cinquanta giorni di stop non ci volevano. O meglio, c’è sempre l’incognita del dover riattaccare, ripartire. Se però la Juve fa la Juve, non c’è partita a livello tecnico. Servirà comunque la massima concentrazione. Se pensi: “Vabbè, ma la Cremonese...”, ci potrebbero essere sicuramente dei problemi. L’approccio e la testa faranno la differenza».