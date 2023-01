Juve, Nicolussi Caviglia studia da grande a Salerno

La Salernitana non si ferma e dopo il portiere messicano Ochoa chiude per il centrocampista Nicolussi Caviglia, di proprietà della Juventus ma in prestito nella prima parte di stagione al Südtirol. Il giocatore approda in prestito, ieri mattina lo scambio di documenti con la società bianconera. Intanto il club campano punta a Birindelli (Monza) e, come alternativa, all’atalantino Zortea che piace anche al Lecce. Sul fronte uscite Federico Bonazzoli sarebbe a un passo dal trasferimento alla Cremonese nonostante si sia inserito nelle ultime ore lo Spezia. Il presidente della Salernitana Iervolino avrebbe dato il via libera alla cessione dell’attaccante classe ’97 sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, a 5 milioni di euro, legato alla permanenza in A dei lombardi. Con le valigie in mano anche il centrocampista Capezzi destinazione Cosenza.

Fiorentina-Bonaventura: si accelera sul rinnovo In attesa di muoversi per completare la mediana (piacciono i veronesi Ilic e Tameze) e la fascia (nel mirino Boga dell’Atalanta e Nicolas Dominguez del Bologna) la Fiorentina accelera sul rinnovo di Jack Bonaventura: l’incontro di ieri con l’agente Vincenzo Raiola è stato ritenuto positivo, si va verso un nuovo accordo al 2024 con opzione per la stagione successiva. Intanto Italiano ha salutato Maleh che da oggi comincia la nuova avventura a Lecce con la maglia n.32, confermando che anche Zurkowski ha chiesto di andar via per giocare di più: sul polacco ci sono Empoli (in pole), Cremonese, Spezia e Bologna che è da tempo sulle tracce di Terzic: l’agente del difensore viola ieri è stato avvistato al centro sportivo per discutere il da farsi.