Cremonese-Juventus, il gol di Valeri annullato: ecco perché

Primo brivido del 2023 per la Juventus: primo quarto d'ora a a ritmi alti per entrambe le squadre, con la squadra di Alvini che ha sfiorato il vantaggio due volte. Ci ha provato prima Okereke che è stato fermato in velocità da Bremer. Il difensore brasiliano protagonista anche nell'occasione successiva che ha portato in vantaggio la Cremonese: lancio di Bianchetti per Valeri che supera Soulé, con un pallonetto scavalca anche Szczesny e segna la rete dell'1 a 0 nonostante il tentativo disperato di Bremer. Il gol della Cremonese però non è stato convalidato: l'arbitro Ayroldi è stato richiamato dal Var e dopo un check il vantaggio è stato annullato per fuorigioco dello stesso Valeri.