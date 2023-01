Juve, il sette non è bello ma pesante

TORINO - Sofferenza, un po’ di fortuna, ma anche tanto carattere e la qualità tirata fuori al momento giusto: così la Juve ha trasportato nel 2023 la striscia di vittorie consecutive, ora sette, cominciata con il derby del 15 ottobre e che l’aveva portata dall’ottavo al terzo posto prima della pausa mondiale. Un terzo posto diventato ancora più solido, visto che una delle due inseguitrici più vicine, la Lazio, è caduta a Lecce e la squadra di Allegri l’ha così lasciata a 4 punti (dove l’ha raggiunta la Roma): ora i bianconeri attendono la risposta dell’Inter nella grande sfida contro il Napoli che sta per iniziare. E in qualsiasi risultato troveranno un motivo per essere felici.