Juventus, Allegri: "Striscione per Vialli momento bellissimo. Di Maria con l'Udinese"

CREMONA - Si gode la ripartenza con un successo Max Allegri dopo la vittori all'ultimo respiro della Juventus contro la Cremonese. Il 2023 del tecnico bianconero inizia con la settima vittoria consecutiva che permette di restare in scia del Milan: "Sapevamo delle difficoltà di questa partita. Il primo tempo abbiamo sbagliato molto tecnicamente, poi nel secondo tempo siamo andati meglio. Abbiamo rischiato sul palo ma potevamo fare altri gol, è stata una vittoria importante perché abbiamo allungato sulla quinta. Abbiamo avuto cinque minuti difficili, poi la partita è tornata nelle nostre mani e Milik ha fatto un gran gol". Parla così Allegri che aggiunge: "Noi nel primo tempo abbiamo sbagliato molto tecnicamente. Rientrando in campo dopo 52 giorni a giocare una partita di campionato, c'erano tante incognite e nel secondo tempo siamo andati meglio".

Allegri: "Ho sempre collaborato con la società"

Sul futuro e su un suo possibile ruolo da manager, Allegri è deciso: "Ma no, quando sono stato nelle società, nella Juventus, ho sempre collaborato con la società. C'è il direttore sportivo Cherubini con i suoi collaboratori, che comunque mi aggiornano su quali sono i giocatori in giro, poi ne parliamo, perchè il mercato è importante, serve se ce n'è bisogno, se non ce n'è bisogno, cambiare per cambiare non serve a niente. La rosa della Juve è completa". Il tecnico bianconero conclude: "C'è da lavorare, pensare che c'è solamente da migliorare per quello che abbiamo fatto stasera, poi siamo anche numericamente a posto".