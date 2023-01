Juventus: zero gol subiti nelle 7 vittorie di seguito. Il segreto di Allegri

INVIATO A CREMONA - Se non subisci gol, prima o poi – batti e ribatti – c'è una buona probabilità che almeno uno lo segni. Si fonda (anche) su questo assunto la rimonta in campionato della Juventus, che al tramonto del 2022 ha preso piede e all'alba del 2023 ha trovato vigore. Con la vittoria di Cremona firmata da Milik, in particolare: la settima di fila in Serie A, la settima di fila senza incassare gol. Anche con un pizzico di buona sorte, dal momento che i grigiorossi hanno centrato due legni e si sono visti annullare una rete e mezza (Ayroldi sul tiro di Dessers aveva già fischiato). A forza di non incassare reti e a suon di 1-0, il quarto dopo quelli con Torino, Lecce e Verona, Allegri ha però raddrizzato la classifica. E ora guarda con sempre maggior ambizione alle posizioni davanti a sé.