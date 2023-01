Allegri, la profezia sul Napoli e il siparietto tv: Juve al Max

"Il Napoli sta facendo cose straordinarie però dopo la sosta non so cosa succede…". Così, a novembre, prima della sosta del campionato per la Coppa del Mondo in Qatar, si esprimeva Massimiliano Allegri. Un pensiero che - in quel momento, con 10 punti di ritardo - sembrava condivisibile, ma che riletto oggi, anche alla luce di quanto affermato ieri in conferenza stampa dallo stesso tecnico della Juventus ("Gli azzurri sono i favoriti per lo Scudetto"), fa sorridere i tifosi bianconeri. Una doppia 'gufata' che sembra aver dato i suoi frutti: Spalletti crolla nel suo ex stadio, il Meazza, e si ritrova il Milan a -5 e 'il veggente Max' a -7, con un confronto diretto da giocare al Maradona il prossimo 13 gennaio. Intanto, le sette vittorie consecutive - tutte con un clean sheet - hanno portato l'imbattibilità della porta juventina a 727': l'ultimo a battere Szczesny (e/o Perin) è stato Brahim Diaz lo scorso 8 ottobre.