Juventus, il segreto dell’imbattibilità di Allegri è uno solo: lo dicono i dati

La Juventus è tornata in corsa per lo scudetto dopo un avvio di stagione deludente. Il successo esterno contro la Cremonese ha sancito il 7º trionfo consecutivo della squadra di Allegri, che dopo la sconfitta contro il Milan datata 8 ottobre 2022 in Serie A non ha conosciuto risultati diversi dalla vittoria. A San Siro finì 2-0 per i rossoneri di Pioli, che archiviarono il match con il gol di Brahim Diaz al 54'. Quella dello spagnolo è stata anche l'ultima rete subita dai bianconeri in campionato, che mantengono la porta inviolata da ben 727' di gioco.