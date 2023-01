Juventus, Di Maria va veloce: in campo con l'Udinese?

TORINO - C'è anche Angel Di Maria in campo all'indomani del prezioso successo per 1-0 in casa della Cremonese, che ha permesso alla Juventus di aprire il 2023 come aveva chiuso il 2022. La squadra di Allegri si è ritrovata al Training Center già questa mattina, per avviare la preparazione verso la sfida di sabato alle 18 contro l'Udinese, valevole per la diciassettesima giornata di campionato. La sessione di lavoro odierna è stata suddivisa tra lo scarico per coloro che hanno giocato contro la Cremonese, ed esercitazioni tecniche per la finalizzazione con combinazioni di gioco, possesso palla e partitella finale per la restante parte del gruppo.