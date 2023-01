Lo Stadium chiama la Juve. E il campione del mondo Di Maria

TORINO - La Grande Rimonta, il film bianconero che va di moda. La Juventus torna alla ribalta scudetto con la settima vittoria consecutiva, a Cremona. Confermando il muro difensivo: zero gol subiti, ancora, come succede appunto da 7 match. E 13 realizzati. La banda Allegri funziona, eccome. Ne parliamo con Marco Bo dalla redazione: «Vincere aiuta a vincere, non succederà all'infinito, ovvio, ma sabato c'è l'Udinese allo Stadium e l'obiettivo è continuare così. A Cremona la squadra ha faticato, ma ha fatto gruppo: imporsi senza strafare è il nuovo mantra. Corto muso ringiovanito e vai di sostanza e spietatezza».