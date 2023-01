Pogba e Juventus, parla la Pimenta: "Paul ha sofferto, ora è pronto"

ROMA - Rafaela Pimenta, l'avvocata brasiliana che, dopo la scomparsa improvvisa di Mino Raiola, avvenuta lo scorso aprile, gestisce la One, una delle società più influenti del calciomercato mondiale, ha concesso un'intervista alla Rai dove ha parlato anche di Paul Pogba. Il francese della Juventus non ha potuto giocare i Mondiali in Qatar con la sua Francia causa l'infortunio che lo sta tenendo fermo dall'estate, la Pimenta ha raccontato che il non poter aiutare i suoi connazionali ha segnato molto l'ex Manchester United: "Quando Paul ha capito che non poteva disputare il mondiale ha passato momenti molto brutti. Lo ha vissuto quasi fosse un lutto. Gli sono stata vicino, poi ha capito e ha reagito da campione. Ora è pronto per una stagione da protagonista con la Juventus". L'intervista andrà in onda lunedì 9 gennaio nel corso di "Calcio Totale", la rubrica in onda alle 23.00.