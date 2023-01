Di Maria, voglia di Stadium: è pronto per riconquistare la Juventus e i suoi tifosi

TORINO - Il video, postato sul profilo Instagram della Juventus e del giocatore, mostra Angel Di Maria che si allena, prima da solo e poi con il gruppo: la botta alla caviglia destra, che gli ha impedito di prendere parte alla trasferta di Cremona, è stata del tutto assorbita e il Fideo ormai va di corsa verso la prima convocazione nel 2023. Domani contro l’Udinese, a meno di sorprese dell’ultima ora, il numero 22 bianconero potrà dunque tornare in campo, anche soltanto per uno spezzone di partita, come è accaduto a Paredes mercoledì.

Sarà un nuovo inizio per il campione del mondo che, finora, in maglia bianconera non ha inciso secondo le aspettive: sono soltanto 391 i minuti giocati - distribuiti in 10 partite - su un potenziale di 1890, impreziositi da un gol (all’esordio del campionato contro il Sassuolo) e da quattro assist. Quando Di Maria sta bene e gioca, con la sua classe può fare la differenza, come ha dimostrato anche con la maglia dell’Argentina al Mondiale, il problema sono i continui infortuni che ne hanno limitato l’utilizzo da parte di Massimiliano Allegri ma anche del ct Scaloni.