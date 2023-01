Juventus-Udinese, sentenza Allegri: ora è caccia a quel record che manca da 5 anni

TORINO - A 72 ore dal successo per 1-0 sul campo della Cremonese, firmato da Milik su punizione al 91', la Juventus di Massimiliano Allegri sabato alle 18 ospita all'Allianz Stadium l'Udinese di Andrea Sottil nell'anticipo della 17ª giornata del campionato di Serie A . I bianconeri sono reduci da sette vittorie consecutive e vogliono continuare a volare per accorciare su Milan e Napoli, prossimo avversario della Vecchia Signora (venerdì 13 gennaio alle 20.45). I friulani, invece, dopo una partenza super - sei vittorie consecutive tra la 3ª e l'8ª giornata, hanno tirato il freno a mano e non vincono dallo scorso 3 ottobre (2-1 sul campo del Verona). Tornando al match dell'Allianz Stadium, ecco tutti i numeri, le statistiche e le curiosità sulla sfida tra Juventus e Udinese.

La Juventus ha vinto 10 delle ultime 13 sfide contro l’Udinese in Serie A (2N, 1P) andando sempre a bersaglio (35 reti in questa striscia – 2.7 in media a match). Dopo il 2-0 nello scontro più recente, i bianconeri potrebbero centrare due successi di fila senza subire gol contro i friulani per la prima volta dal 2018 (due tra marzo e ottobre).

L’Udinese ha perso 65 partite in Serie A contro la Juventus, più che contro ogni altra avversaria; in particolare, i friulani hanno trovato un solo successo nei 12 incroci in campionato contro i bianconeri con Massimiliano Allegri alla guida (3N, 8P), 1-0 il 23 agosto 2015 allo Stadium.

La Juventus ha vinto gli ultimi sei confronti interni di Serie A contro l’Udinese e potrebbe, in caso di successo in questo match, eguagliare la sua striscia più lunga di vittorie interne consecutive ai danni dei friulani nel massimo campionato – sette tra il 1980 e il 1987.