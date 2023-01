Quando Vialli ricominciò a volare con la Juventus

TORINO - Seduto in panchina all’Estadio dos Barreiros di Funchal, guardando il nono gol in undici presenze di quel Ravanelli per il quale c’era chi iniziava a invocare un posto da centravanti, il suo posto, la sera di martedì 19 ottobre 1994 Gianluca Vialli avrebbe potuto deprimersi. Dalla trasformazione in centrocampista tentata da Trapattoni al piede fratturato mentre calciava (e sbagliava) un rigore in un Roma-Juventus, i suoi primi due anni bianconeri erano stati un incubo che si era ingoiato la convocazione per il Mondiale 1994 e che non accennava a finire. In quel primo scorcio di nuova stagione, la prima di Lippi sulla panchina della Juventus, Vialli di gol ne aveva fatto solo uno, al Bari alla 2ª giornata. Tre giorni prima della trasferta di Coppa Uefa in Portogallo aveva giocato la settima partita di fila senza segnare, a Foggia, dove i bianconeri avevano perso 2-0.