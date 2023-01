Vialli, professionale come Cristiano Ronaldo: Tacchinardi, racconti Juve

TORINO - Alessio Tacchinardi pensa all’ex compagno di squadra alla Juventus , pensa al «fratello maggiore» e punto di riferimento per un ragazzino appena arrivato, pensa poi all’amico delle partite a golf e delle chiacchierate notturne. Perché «quando Luca tornava a Cremona, era una festa». Fa fatica, parlando. E si commuove. «Ma è giusto che la gente sappia il più possibile il livello di grandezza di Gianluca Vialli. Quando incroci una persona, pesi e percepisci subito di che livello può essere. E Luca, appena lo conoscevi e avevi modo di frequentarlo, beh... Sentivi subito che era un leader, che aveva carisma. Ti dava qualcosa di forte, ti faceva pensare: mamma mia, questo ha personalità! Noi abbiamo una chat di ex giocatori, e ancora adesso è il nostro capitano. A fine novembre scorso abbiamo fatto una rimpatriata con Marcello Lippi , Luca ci ha mandato un video messaggio. Tre minuti che mi hanno lacerato il cuore per come parlava ancora da capitano, anche se dalla sua voce si sentiva qualcosa».

Vialli: leader, fratello maggiore, cazziatoni. Professionale alla CR7

«Per me era un fratello maggiore. Sono arrivato alla Juve che avevo 19 anni. Vialli lo guardavo in televisione e me lo sono ritrovato accanto. Mi ha accudito in tutto e per tutto, anche con cazziatoni, rimproveri e con qualsiasi cosa possa fare un fratello maggiore, ma sempre da vero leader. Per noi rimarrà l’unico, clamoroso capitano. Luca aveva qualcosa di diverso e per me l’aveva quando aveva 10 anni, quando ne aveva 5, quando ne aveva 30 o 40. Sempre: leader non si diventa, si nasce. Io me lo immagino nella partita dell’oratorio a 10 anni che “comandava”, ma in maniera positiva, perché voleva vincere contro i 15enni». «Mille ricordi... Ce n’è uno che rende l’idea. Ti passava vicino al ristorante e se avevi la Coca Cola si incazzava. “Ma è martedì, giochiamo domenica...”. Contava nulla: lui voleva super professionalità. Era puntiglioso. Se andavi al campo d’allenamento due ore prima, lo trovavi già là. Se andavi via due ore dopo, lo lasciavi ancora là».