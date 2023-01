Bremer, niente Juve-Udinese: le condizioni e il piano Allegri

Negli occhi i tifosi juventini hanno ancora la sua rovesciata sulla linea di porta a Cremona, a togliere dalla rete quello che sarebbe potuto essere il gol dello svantaggio: poco male che l'azione fosse stata fermata per fuorigioco, comunque l'acrobazia di Gleison Bremer avrebbe evitato alla Juventus di subire reti e di mantenere alto il muro della solidità difensiva sulla quale Allegri sta costruendo una rimonta in classifica giunta alla settima vittoria di seguito e al settimo clean sheet.

Bremer, le parole di Allegri in conferenza

Nella conferenza stampa il tecnico bianconero era infatti stato chiarissimo sulla situazione: "È un po’ affaticato, le sue condizioni sono da valutare. Vediamo se rischiarlo. Nel caso abbiamo Rugani pronto per giocare, all'occorrenza”. Nessun allarme quindi nel vedere il suo nome fuori dalla lista dei convocati per il match di oggi contro l'Udinese - al suo posto chiamato il baby Riccio, che tanto bene si è comportato nelle amichevoli di dicembre -, il centrale brasiliano resta a riposo per riuscire a tornare al meglio per il grande appuntamento di questo inizio di gennaio, la supersfida alla capolista Napoli al Maradona del prossimo venerdì 13.