Juve-Udinese, polemica social per le maglie: il motivo

"Due squadre bianconere in campo e neanche una che indossi la divisa bianconera". Sono riassumibili in questo unico tweet gli innumerevoli messaggi social polemici circa la scelta di Juventus ed Udinese di scendere in campo con le "terze maglie". I giocatori di Massimiliano Allegri, pur giocando in casa, hanno indossato la maglia rosa e blu con i pantaloncini blu, mentre i ragazzi di Sottil hanno optato per il completo grigio con rifiniture arancioni. Insomma look molto lontani dal bianconero che da smepre contraddistingue i due club: un particolare che ha infastidito tantissimi tifosi, molti dei quali hanno manifestato su Twitter il proprio disappunto.