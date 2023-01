Juventus Women, le convocate per il match di Coppa Italia con il Brescia

La Juventus Women domani tornerà in campo per la terza giornata della fase a gironi di Coppa Italia. La compagine bianconera è reduce dalla bella vittoria col Cittadella per 3-1: un risultato che le ha permesso di posizionarsi a un passo dalla qualificazione. Basterebbe soltanto un punto nel match di domani col Brescia, infatti, per passare ai quarti di finale della manifestazione tricolore. L'incontro comincerà alle 18:30 sul terreno di gioco del Rigamonti.