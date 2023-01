Dybala, tifosi Juventus scatenati: la richiesta alla Joya

La Juventus esce vittoriosa dallo Stadium contro l' Udinese grazie alla rete di Danilo a pochi minuti dalla fine: Allegri vola così momentaneamente a -4 dal Napoli capolista in attesa anche del match tra Milan e Roma di scena stasera a San Siro . Ed è da qui che parte sui social una richiesta da parte dei tifosi bianconeri al loro ex idolo Paulo Dybala.

La punta argentina è rimasta nel cuore di tantissimi juventini, che non avrebbero voluto mai vederlo lontano da Torino, e anche Paulo non ha mai mancato di ricordare quanto fosse stato doloroso l'addio dopo il mancato rinnovo del suo contratto. Attraverso i social la Joya è stata "invitata" dai suoi ex tifosi a battere proprio il Milan per lasciare i rossoneri alle spalle della Juventus.