Juventus, auguri a Sarri: il post scatena i tifosi, bufera social

È un giorno di festa per Maurizio Sarri . Il tecnico della Lazio, infatti, compie oggi 64 anni . In occasione del suo compleanno, la Juventus , sua ex squadra, gli ha dedicato un post su Twitter. Il Comandante è stato l'ultimo allenatore a vincere lo scudetto con la Vecchia Signora anche se la sua avventura a Torino è durata una sola stagione. Nonostante le difficoltà riscontrate nell'adattarsi al nuovo ambiente, Sarri nella stagione 2019-20, quella caratterizzata dal lungo stop per la pandemia, ha saputo trascinare i suoi alla vittoria finale.

I tifosi commentano il post di auguri a Sarri: "Chi è? Non lo conosco"

Tra lui e l'ambiente, però, non è mai scattata la scintilla e i rapporti con i tifosi sono sempre stati piuttosto freddi. Un amore mai nato insomma. A tal proposito, in tantissimi hanno commentato il post di auguri della Juventus e sono stati diversi i supporters della Vecchia Signora che non hanno gradito. "Per carità, a chi ha sputato nel piatto in cui ha lautamente mangiato?! Noi non siamo mai stati i 'suoi ragazzi'", commenta una tifosa. Altri invitano il social media manager della Juventus a cancellare il tweet, mentre un altro scrive "chi è? Non lo conosco". È dunque scoppiata una vera e propria bufera social, e pensare che Sarri è stato l'ultimo tecnico a vincere lo scudetto con i bianconeri.