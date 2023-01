Juventus, Pogba si allena ed è carico: tifosi scatenati

TORINO - Mattinata di lavoro per la Juventus di Max Allegri che si prepara al delicato big match del Maradona contro il Napoli capolista. Continuare la striscia di 8 successi consecutivi contro la formazione di Spalletti, rilancerebbe totalmente la squadra bianconera ai vertici del campionato, riaprendo una lotta Scudetto che prima della sosta Mondiale sembrava essere irraggiungibile. Alla Continassa, dunque, si lavora alla pendici delle Alpi innevate, il club immortala il momento sul proprio profilo Twitter e i tifosi notano subito qualcosa di importante: in gruppo c'è Paul Pogba. Il centrocampista francese, come auspicato prima del Qatar, scalpita per tornare in campo e nella seduta di allenamento odierna è finalemente tornato a lavorare con il resto della squadra, anche se parzialmente.

Juventus, Pogba parzialmente in gruppo: tifosi scatenati

Il recupero completo di Pogba è il grande colpo di gennaio che Allegri spera di avere presto a disposizione per continuare la scalata in campionato, ma anche per affrontare Europa League e Coppa Italia nel migliore dei modi. Rivedere il campione del mondo del 2018 in campo con il resto della squadra, anche se solo parzialmente, ha letteralmente fatto impazzire i tifosi della Juventus che su Twitter hanno invaso il post del club. Questi alcuni commenti: "Ma quello è Pogba", "Ma è Paul", "Sogno o son desto?", "Il Polpo sta tornando", "Dai Paul", "Hai da fare venerdì Paul?". Si sogna un rientro lampo addirittura per la sfida con il Napoli, ma è ancora troppo presto, di sicuro c'è che Pogba è tornato, è carico e non vede l'ora di fare sul serio.