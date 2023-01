Bremer il muro di ritorno, per sostenere la Juventus a Napoli. De Ligt chi?

TORINO - Gleison Bremer, miglior difensore dello scorso campionato, si riprende la Juventus. Per alzare il muro anti Napoli, venerdì sera al Maradona. E continuare la striscia positiva che adesso è a quota otto, con la difesa immacolata. Bremer con Danilo e Alex Sandro, tenendo sempre d'occhio anche Rugani. Bremer che si mantiene al fresco con la crioterapia (ha recuperato il problema muscolare che gli ha fatto saltare l’Udinese), Bremer che in un sondaggio in Brasile è votato tra i migliori all'estero e qui in Italia tra i big del team dell'anno di Fifa2023. E i tifosi bianconeri hanno già messo in archivio Matthijs De Ligt (l'anno scorso 13 gare senza subire reti con l’olandese, quest'anno i ragazzi di Allegri sono già 12).