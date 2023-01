Juventus, Allegri alza il ritmo: e ora Chiesa vuole il gol

TORINO - Il conto alla rovescia è partito. La preparazione dei bianconeri prosegue senza intoppi e in gruppo si è rivisto pure Paul Pogba. Venerdì sera al "Maradona" andrà in scena la madre di tutte le partite: Napoli-Juventus. Ne parliamo dalla redazione con Stefano Lanzo e Sergio Baldini. Tre domande per analizzare il match.

La chiave tattica di Spalletti

«Il tecnico partenopeo potrebbe cercare di allargare la difesa bianconera con Kvaratskhelia da una parte e Politano o chi per lui dall'altra, vedremo chi sceglierà l’allenatore. Un obiettivo è creare gli spazi per gli inserimenti dal centro. Si sa che i centrocampisti sono bravissimi nel fare questo, in particolare Elmas che sta crescendo in personalità».

La chiave tattica di Allegri

«Occhio alle fasce: qui il compito di Kostic dovrebbe essere quello di attirare Di Lorenzo largo per facilitare la penetrazione di Rabiot, ad esempio».

Napoli-Juventus, aspettando i gol di...

«Spesso le grandi partite sono risolte dai grandi giocatori. Magari siamo banali, ma del Napoli ci aspettiamo Victor Osimhen come protagonista, giocatore straordinario per fisicità, senso acrobatico, istinto feroce. E dall'altra parte ci si attende il primo acuto del 2023 di Federico Chiesa. Ci ha già provato nelle precedenti due partite, e con l'Udinese è stato decisivo nell'assist splendido per Danilo, dopo passaggio illuminante di Paredes. A quasi un anno dall'infortunio, quale miglior palcoscenico di Napoli per ritrovare Chiesa anche in termini di gol?».