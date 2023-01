Juve, l’Allegri che in tv non vedi: “Chiesa, tira fuori i cog…!” VIDEO

TORINO - Cremonese fuori, Udinese in casa, 2 gol fatti, 0 subiti, 6 punti, di cui 3 rosicchiati alla capolista Napoli, prossima avversaria in campionato, venerdì 13 gennaio al Maradona: è il ruolino di marcia della Juventus nel 2023, tornata prepotentemente in corsa nei piani alti della classifica di Serie A, anche grazie al graduale recupero dei calciatori assenti nella prima parte di stagione per infortunio, su tutti Federico Chiesa. Proprio il forte esterno ex Fiorentina, campione d'Europa con la Nazionale italiana nel 2021, ha avuto un impatto importante, subentrando nella ripresa sul risultato di 0-0 tanto allo Zini, quanto allo Stadium. Allegri lo ha aspettato, gestito, dosato, ma non solo: come testimonia un video amatoriale registrato dalla tribuna dell'impianto torinese che sta circolando sui social, nell'ultima sfida contro i friulani il tecnico ha 'dato la carica' - a suo modo - al calciatore, risultato poi decisivo per il successo finale.