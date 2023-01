Napoli-Juventus, ecco quando parlerà Allegri in conferenza stampa

Napoli-Juve, quando parlerà Allegri in conferenza

Massimiliano Allegri risponderà alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampa della vigilia del big match che si terrà giovedì 12 gennaio alle 11:30 e che sarà possibile seguire in diretta su JuventusTv. Subito dopo i bianconeri scenderanno in campo per l'ultima sessione di lavoro prima della partenza per Napoli, prevista per il pomeriggio.