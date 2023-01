Juve, Allegri e quel +9 pesante. A Napoli il muro verdeoro

TORINO - Guardando la classifica, la Juventus è più serena. Ma la rincorsa deve continuare. E venerdì a Napoli c'è la madre di tutte le partite. Ne parliamo con Marco Bo dalla redazione: «Una dato erge su tutti: il +9 rispetto allo scorso campionato, a denotare l'exploit dei bianconeri di Max Allegri che - ricordiamolo - arrivano da 8 vittorie consecutive con zero gol incassati». A proposito, dopo il match con l'Udinese, c'è un rientro importante: «Quello di Bremer. Ma l'ex granata è stato fermato più che altro per precauzione. Ha lavorato individualmente e adesso si è riunito al gruppo. Con lui l'allenatore potrebbe schierare una difesa tutta made in Brasile al "Maradona" con Alex Sandro a sinistra e Danilo a destra». Vincere anche per il futuro: «Vincere per continuare a sognare la rimonta scudetto. E vincere anche per convincere la nuova società a fare un investimento mirato sul mercato già in questo gennaio, per puntare al massimo obiettivo».