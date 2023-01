L'inverno felice di Allegri che può scacciare il convitato di pietra Zidane

Dopo un autunno caldo e non solo climaticamente parlando, Massimiliano Allegri vive un inverno felice . Se giustificate erano state le critiche alla falsa partenza della Juve, culminate nei risultati negativi in campionato, nelle cinque sconfitte rimediate in sei partite del girone di Champions League, nella scarsa qualità del gioco, meritati sono gli elogi rivolti ora al tecnico livornese. Per la vertiginosa risalita in campionato, le otto vittorie consecutive senza subire un gol, la miglior difesa del torneo, ad onta di tutte le emergenze registrate in campo e fuori dal campo; per essere stato investito del ruolo di plenipotenziario tecnico unico dopo il ciclone del 28 novembre scorso di cui hanno fatto le spese Andrea Agnelli , Pavel Nedved , Maurizio Arrivabene e il cda bianconero.

Alla vigilia del confronto diretto di Napoli, la posizione di Allegri, da traballante che era in ottobre è diventata stabile. Così stabile da esorcizzare l'invisibile convitato di pietra che, a seconda di come gira il vento, siede accanto a lui in panchina. Si chiama Zinedine Zidane, più che mai libero sul mercato dopo che la FFF, la federcalcio francese, ha rinnovato il contratto a Didier Deschamps sino al 2026 e il presidente della medesima, Le Graët, non ha trovato di meglio che mancare clamorosamente di rispetto a Zizou, giocandosi il posto su Rmc (" Se Zidane mi ha chiamato? Certo che no, non gli avrei nemmeno risposto al telefono" , "Per dirgli di cercare un altro club? Se volete organizzate una trasmissione in modo che trovi un club o una Nazionale. So benissimo che Zidane era sempre all'erta, non dobbiamo raccontare una storia. Aveva tanti sostenitori, alcuni aspettavano che Deschamps fosse esonerato, ma chi può seriamente rimproverare qualcosa a Deschamps?" E ancora: "Non mi interessa, può andare dove vuole! Può andare dove vuole, in un club ma in una Nazionale, per quanto lo riguarda non ci credo quasi"). Il nuovo corso juventino valuterà Allegri a fine stagione, in base ai risultati che avrà ottenuto sin tre fronti che lo vedono in lizza (corsa scudetto, Europa League e Coppa Italia). Sapendo che Zizou è in orbita di attesa.