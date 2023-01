Napoli-Juventus, Spalletti e Allegri tra tattica e pretattica

TORINO - Sì, Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri si giocano "la testa" in questo Napoli-Juventus. Non della classifica, necessariamente, visto che l’aritmetica dice che ancora non si cambia a prescindere e visto che comunque i punti in palio sono ancora tanti: c’è tempo. Men che meno il riferimento è alla solidità delle panchine dei due allenatori: Spalletti non è mai stato in discussione, Allegri (dopo momenti scricchiolanti) ha massicciamente consolidato il suo status di punto di riferimento bianconero, anche in un momento di stravolgimenti.