Napoli-Juventus, i convocati di Allegri: c'è Bremer

La Juventus è impegnata sul campo del Napoli per il 18° turno del campionato di Serie A e Massimiliano Allegri ha ufficializzato la lista dei convocati per la grande sfida in programma domani allo Stadio Maradona: c'è Bremer. I bianconeri condividono il secondo posto in classifica con il Milan a quota 37 mentre il Napoli di Spalletti è primo in graduatoria con 44 punti.