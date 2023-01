Locatelli maschera di sangue e il 3-1 Napoli: la protesta Juve, cos'è successo

La Juventus ha perso 5-1 sul campo del Napoli in una sfida molto importante per il campionato di Serie A. La partita è rimasta abbastanza equilibrata fino alla rete del 3-1 realizzata da Rrahmani a inizio ripresa, caratterizzata da un particolare episodio con Locatelli protagonista. Il centrocampista bianconero è rimasto a terra per diversi minuti dopo un frontale con Osimhen e si è ritrovato con il labbro spaccato. Rientrato in campo, ha chiesto ripetutamente la sostituzione ad Allegri in panchina. Al momento della sostituzione, però, il direttore di gara ha deciso di rimandare il cambio a dopo la battuta del calcio d'angolo per il Napoli. Proprio da quel corner è arrivato il terzo gol degli azzurri, che ha praticamente chiuso la partita.