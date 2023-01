Adani: "I tifosi Juve ringrazino Di Maria per le sue partite" VIDEO

Adani: "I tifosi ringrazino Di Maria"

Adani ha parlato degli argentini della Juventus esaltando Angel Di Maria, che ha segnato l'unico gol bianconero nella notte del Maradona: "Credo che tutti i tifosi juventini debbano ringraziare Di Maria per aver scelto la Juve, per le partite che sta giocando molte volte predicando nel deserto". Sul Fideo, che per l'esattezza con il club bianconero ha giocato solo cinque partite da titolare in Serie A, con infortuni ed un'espulsione nel suo primo periodo a Torino, Adani ha poi continuato: "Anche ieri è stato nettamente il migliore in campo, bisogna ringraziare che sia in Italia per tutti ma soprattutto per la Juve". Su Paredes, il commentatore ha dichiarato che "per come ha perso la titolarità nell’Argentina ha perso anche la titolarità della Juve e deve riconquistarla. Rabiot e Locatelli sono avversari insidiosi in questo senso".