Juve, Iuliano: “Bisogna sempre essere vicini alla squadra"

MILANO - "Non posso parlare, perché sono sempre stato un tifoso juventino, da quando ero piccolo. Ma nei momenti di difficoltà bisogna sempre essere vicini alla squadra. La Juve è in manutenzione, Allegri sta cercando di recuperare i calciatori ed è ormai un po' di tempo che dico: 'Stiamo con la squadra, stiamo con l'allenatore e stiamo con i giocatori', perché quello che conta è il risultato finale e la Juve deve assolutamente qualificarsi per la Champions". Il giorno dopo il clamoroso ko subito dai ragazzi di Allegri al Maradona contro la capolista Napoli, Mark Iuliano, ex difensore del club, in campo 278 volte con la maglia bianconera tra il 1996 e il 2005, è intervenuto a margine del Padel Trend Expo di Milano: "È un anno così... La Juve sta attraversando tanti problemi, ma è stata una partita... Che è stata nettamente dominata dal Napoli, un avversario fortissimo, bisogna riconoscerglielo".