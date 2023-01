Juventus, Panucci consola Allegri: "Cinque gol? Capello diceva..."

NAPOLI - Serata da dimenticare quella di venerdì scorso al Diego Armando Maradona per la Juventus di Massimiliano Allegri, sconfitta per 5-1 dal Napoli ed agganciata in classifica al 3° posto dall'Inter. I bianconeri vogliono subito girare pagina e pensare alla prossima partita (giovedì contro il Monza negli ottavi di finale di Coppa Italia) superando questi giorni di aspre critiche. A consolare Allegri ci ha pensato Christian Panucci, intervenuto a margine del Padel Trend Expo di Milano l'ex Roma ha commentato: "Non mi aspettavo un 5-1, il Napoli è forte, ha giocato una gran partita ed è meritatamente davanti a tutti in campionato - aggiunge - Una nottata sbagliata, per 8 partite la Juventus è stata perfetta, chi ha giocato a calcio sa che ci possono essere delle partite come questa, l'importante è non pensarci più. Come diceva mister Capello è meglio prenderne 5 in una partita che perderne 5 per 1-0. Hanno le potenzialità per venirne fuori".